Военный советник КСИР погиб в результате авиаудара Израиля по Дамаску

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Высокопоставленный военный советник иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Сейед Рази Мусави в понедельник стал жертвой авиаудара Израиля по Дамаску, сообщает Mehr.

"Выдающийся военный советник КСИР в Сирии Сейед Рази Мусави в понедельник принял мученическую смерть из-за авиаудара израильского режима по окрестностям сирийской столицы Дамаска", - информирует агентство.

В КСИР подтвердили информацию о гибели советника и пообещали позднее предоставить иранцам подробности произошедшего.

Mehr отмечает, что погибший считался одним из приближенных командующего спецподразделением "Кудс" КСИР Касема Сулеймани. Военные США в январе 2020 года провели успешную операцию по уничтожению Сулеймани в Ираке.

В свою очередь "Аль-Джазира" отмечает, что Мусави занимался координацией военного альянса Ирана и Сирии.