Запущенная КНДР ракета пролетела 1 тыс. км

*** При обычной траектории дальность полета могла бы составить 15 тыс. км

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Ракета дальнего радиуса действия, запущенная Северной Кореей в понедельник утром, пролетела 1 тыс. км, сообщает "Ренхап".

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS) заявил, что ракета выпущена под большим углом и пролетела около 1 тыс. км, прежде чем упасть в Японском море.

Тем временем береговая охрана Японии сообщила, что, предположительно, северокорейская ракета упала в понедельник в 9:39 утра (3:39 по мск) за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что сообщений о повреждениях не поступало.

По словам замглавы японского Минобороны Оники Макото, Пхеньян, вероятно, произвел запуск межконтинентальной баллистической ракеты.

Он добавил, что ракета летела по более наклонной траектории, и при этом при обычной траектории дальность ее полета могла бы составить 15 тыс. км.

Ранее сообщалось, что Северная Корея запустила в ночь на понедельник запустила баллистическую ракету дальнего радиуса действия из Пхеньяна или его окрестностей.