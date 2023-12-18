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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Что случилось этой ночью: понедельник, 18 декабря

Запуск КНДР межконтинентальной ракеты, в Сербии правящая коалиция лидирует на парламентских выборах, секретная встреча ХАМАС в Турции

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Северная Корея запустила в ночь на понедельник межконтинентальную баллистическую ракету. Она пролетела 1 тыс. км и упала в Японском море, сообщили в объединенном комитете начальников штабов ВС Южной Кореи. В Минобороны Японии, в свою очередь, заявили, что ракета летела по наклонной траектории, дальность полета по обычной могла бы достигнуть 15 тыс. км. Накануне сообщалось о запуске северокорейской ракеты малой дальности.

- Правящая коалиция получает большинство в новом составе парламента Сербии. По предварительным данным, коалиция "Сербия не должна останавливаться" во главе с Сербской прогрессивной партией президента Александра Вучича набирает 46,6% голосов и может получить не менее 129 мест в 250-местной скупщине (парламенте).

- Руководство ХАМАС обсудило в Турции дальнейшие шаги в конфликте с Израилем. Одной из тем секретной встречи, возможно, была новая сделка по заложникам, сообщают израильские СМИ.

- Почти 260 тыс. жителей Ростовской области, ЛНР и ДНР остаются без света после ледяного дождя.

- NASA в пятый раз перенесло отстыковку корабля Cargo Dragon от МКС. Первоначально отстыковка должна была состояться пять дней назад, но откладывалась из-за непогоды.

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