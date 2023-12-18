В работе АЗС в Иране произошел масштабный сбой

По одним данным, инцидент связан с техническими неполадками, по другим, - с кибератакой

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Система распределения топлива на заправочных станциях Ирана оказалась нарушенной в понедельник утром в связи с техническими неполадками, сообщает агентство "Тасним". Между тем The Times of Israel отмечает, что сбои произошли в результате хакерской атаки.

Сбой затронул заправочные станции по всей стране, информирует "Тасним" со ссылкой на представителя министерства нефтяной промышленности Ирана.

В министерстве подчеркнули, что перебои в работе заправочных станций никак не связаны с ростом цен на бензин или нехваткой топлива.

В свою очередь The Times of Israel отмечает, что хакерская группа Predatory Sparrow, имевшая отношение к Израилю, взяла на себя ответственность за нарушение работы иранских АЗС.

"Эта кибератака является ответом на агрессию Исламской Республики Иран и ее марионеточных сил в регионе", - цитирует издание выдержки из заявления хакерской группы.

Аналогичный технический сбой произошел в Иране в 2021 году в результате кибератаки, которая привела к проблемам с работой АЗС в разных частях Ирана. Факт кибератаки подтвердил Высший совет национальной безопасности Ирана, а целью нападения стали правительственные сети, связанные с топливными субсидиями, на которые были вынуждены полагаться многие иранцы на фоне серьезных экономических проблем в стране.

Тогда Иран обвинил США и Израиль в кибератаке.