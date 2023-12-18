В Газе после четырехдневного сбоя восстановили интернет и связь

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В секторе Газа удалось восстановить системы связи и подключение к интернету после четырех дней отсутствия доступа к ним в анклаве, передает в понедельник издание ОАЭ The National.

Интернет и телефонная связь пропали в секторе Газа вечером 14 декабря, что затруднило доставку гуманитарной помощи и проведение в анклаве спасательных работ.

The National также сообщает, что в Газу через израильский контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом" въехали уже по меньшей мере 79 грузовиков с гуманитарной помощью. Израильское правительство 15 декабря, впервые после начала конфликта в секторе Газа, открыло КПП "Керем Шалом" для фур с гуманитарной помощью. Этот КПП расположен на административной границе Израиля и сектора Газа.

"Израиль намерен продолжать работать с нашими партнерами, чтобы обеспечить поставку более крупных объемов помощи жителям Газы", - сказал представитель Минобороны Израиля полковник Моше Тетро.

Представители израильских властей сообщили The Times of Israel, что решение по КПП "Керем Шалом" распространяется на поставку гуманитарной помощи лишь из Египта, но не от ООН.

О том, как долго будет открыт этот КПП, не сообщается.

Всемирная организация здравоохранения приветствовала этот шаг израильских властей. Также его поддержал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек взяли в заложники. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС. С начала операции, по обновленным данным палестинского Минздрава, жертвами израильских ударов в секторе Газа стали свыше 18,7 тыс. человек