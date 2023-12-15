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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Израиль открыл для поставок гумпомощи КПП на границе с Газой

Это произошло впервые после начала конфликта с ХАМАС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Израильское правительство в пятницу впервые после начала конфликта в секторе Газа открыло КПП "Керем Шалом" для фур с гуманитарной помощью, сообщает The Times of Israel.

Этот КПП расположен на административной границе Израиля и сектора Газа.

"Канцелярия премьер-министра объявила в пятницу, что кабинет проголосовал за открытие КПП "Керем Шалом" для поставок гуманитарной помощи в Газу", - пишет издание.

Представители израильских властей сообщили газете, что это решение распространяется на поставку гуманитарной помощи лишь из Египта, но не от ООН.

О том, насколько долго будет открыт этот КПП, не сообщается.

Между тем ВОЗ уже приветствовала этот шаг израильских властей. Также его поддержал и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Хроника 07 октября – 15 декабря 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль сектор Газа
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