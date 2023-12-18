Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Мюзикл "Вонка" стал лидером проката в США на минувших выходных

Мюзикл "Вонка" стал лидером проката в США на минувших выходных
Тимоти Шаламе на мировой премьере фильма "Вонка"
Фото: Gareth Cattermole/Getty Images

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Мюзикл "Вонка" с участием Тимоти Шаламе заработал в кинотеатрах США и Канады $39 млн в дебютный уикэнд, став лидером североамериканского проката.

Еще $53,6 млн картина собрала в остальных странах, пишет MarketWatch.

Фильм обошелся студии Warner Bros. в $125 млн. Глава отдела дистрибуции студии Джеффри Голдштейн ожидает, что картину ждет большой успех в рождественские праздники за счет популярности у семей с детьми.

Второе место в североамериканском прокате снова занял фильм "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах", заработавший $5,8 млн в свой пятый уикэнд. Общие сборы картины в мире теперь превышают $300 млн.

На третье место опустился лидер прошлой недели, мультфильм "Мальчик и птица" Хаяо Миядзаки, с показателем $5,1 млн.

Также аналитики обращают особое внимание на картины, номинированные на "Золотой глобус". Так, фильм "Бедные-несчастные" Йоргоса Лантимоса с Эммой Стоун и Уиллемом Дефо, получивший семь номинаций, заработал $1,3 млн в 82 кинотеатрах. "Американское чтиво" с Джеффри Райтом (2 номинации) дебютировало в семи кинотеатрах и собрало $32 тыс., драму про холокост "Зона интересов" (3 номинации) показали в четырех кинотеатрах, она заработала $31 тыс.

Тимоти Шаламе США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Японская Nippon Steel купит американскую US Steel за $14,1 млрд

Японская Nippon Steel купит американскую US Steel за $14,1 млрд

Эстонские пограничники за выходные отправили назад в Россию 54 иностранца

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные уничтожили с 7 октября более 100 дронов и крылатых ракет

Израильские военные уничтожили с 7 октября более 100 дронов и крылатых ракет

FT сообщила о возможном одобрении ЕС в понедельник 12-го пакета санкций против РФ

FT сообщила о возможном одобрении ЕС в понедельник 12-го пакета санкций против РФ

Британское управление сообщило о взрыве возле судна в Красном море

Что случилось этой ночью: понедельник, 18 декабря

Обострение палестино-израильского конфликта

Руководство ХАМАС обсудило в Турции дальнейшие шаги в конфликте с Израилем

Руководство ХАМАС обсудило в Турции дальнейшие шаги в конфликте с Израилем

Южнокорейские военные сообщили о запуске КНДР баллистической ракеты

Правящая коалиция получает большинство в новом составе парламента Сербии

Что произошло за день: воскресенье, 17 декабря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });