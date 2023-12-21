Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Warner Bros. ведет переговоры о слиянии с Paramount

Warner Bros. ведет переговоры о слиянии с Paramount
Фото: Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Глава американского медиахолдинга Warner Bros. Discovery (WBD) Дэвид Заслав и гендиректор Paramount Global Боб Баркиш провели встречу в Нью-Йорке, в ходе которой обсудили возможное слияние двух компаний, сообщило издание Axios со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, встреча длилась несколько часов и проходила в штаб-квартире Paramount на Таймс-сквер. Стороны, в частности, обсудили потенциальное объединение стриминговых сервисов Paramount+ и Max. Пока неясно, планирует ли WBD купить Paramount Global или её материнскую компанию National Amusements Inc. - по словам источника, компания рассматривает обе опции. WBD уже обратилась к банкам с просьбой изучить потенциальную сделку.

Слияние может привести к появлению на американском рынке развлечений компании с капитализацией порядка $40 млрд, которая сможет лучше конкурировать с Walt Disney Co. Кроме того, сделка может спровоцировать новую волну консолидации в секторе.

В миреМюзикл "Вонка" стал лидером проката в США на минувших выходныхМюзикл "Вонка" стал лидером проката в США на минувших выходныхЧитать подробнее

Объединение WBD с Paramount может иметь эффект значительной синергии, пишет Axios. WBD сможет использовать свою международную сеть для продвижения франшиз Paramount, а детские фильмы и мультсериалы Paramount могут оказаться важным активом для долгосрочного развития стримингового бизнеса WBD.

Кроме того, в случае слияния новостной телеканал CBS News может быть объединен с CNN, и то же самое ждет спортивные каналы двух компаний.

Руководство WBD и Paramount уверено в том, что сделка получит одобрение антимонопольных регуляторов, несмотря на провал нескольких крупных слияний в последнее время. В частности, у WBD нет собственной вещательной сети, и фильмы не конкурируют в этой сфере.

Акции WBD в ходе дополнительных торгов в среду подешевели на 0,3%, цена бумаг Paramount опустилась на 0,7%.

Warner Bros Paramount CBS News CNN
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подешевела до $79,31 за баррель

США ввели санкции против ряда трейдеров, торгующих российской нефтью

США ввели санкции против ряда трейдеров, торгующих российской нефтью

Инфляция в РФ с 12 по 18 декабря составила 0,18%, годовая выросла до 7,2%

Рост цен на яйца с 12 по 18 декабря сохранился на уровне 4,6%

Электросамокаты включат в перечень продукции для обязательной сертификации

Индия призвала страны G7 отложить введение запрета на российские алмазы

Индия призвала страны G7 отложить введение запрета на российские алмазы

FESCO запустила морской контейнерный сервис между Египтом и Новороссийском

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });