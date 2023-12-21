Warner Bros. ведет переговоры о слиянии с Paramount

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Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Глава американского медиахолдинга Warner Bros. Discovery (WBD) Дэвид Заслав и гендиректор Paramount Global Боб Баркиш провели встречу в Нью-Йорке, в ходе которой обсудили возможное слияние двух компаний, сообщило издание Axios со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, встреча длилась несколько часов и проходила в штаб-квартире Paramount на Таймс-сквер. Стороны, в частности, обсудили потенциальное объединение стриминговых сервисов Paramount+ и Max. Пока неясно, планирует ли WBD купить Paramount Global или её материнскую компанию National Amusements Inc. - по словам источника, компания рассматривает обе опции. WBD уже обратилась к банкам с просьбой изучить потенциальную сделку.

Слияние может привести к появлению на американском рынке развлечений компании с капитализацией порядка $40 млрд, которая сможет лучше конкурировать с Walt Disney Co. Кроме того, сделка может спровоцировать новую волну консолидации в секторе.

Объединение WBD с Paramount может иметь эффект значительной синергии, пишет Axios. WBD сможет использовать свою международную сеть для продвижения франшиз Paramount, а детские фильмы и мультсериалы Paramount могут оказаться важным активом для долгосрочного развития стримингового бизнеса WBD.

Кроме того, в случае слияния новостной телеканал CBS News может быть объединен с CNN, и то же самое ждет спортивные каналы двух компаний.

Руководство WBD и Paramount уверено в том, что сделка получит одобрение антимонопольных регуляторов, несмотря на провал нескольких крупных слияний в последнее время. В частности, у WBD нет собственной вещательной сети, и фильмы не конкурируют в этой сфере.

Акции WBD в ходе дополнительных торгов в среду подешевели на 0,3%, цена бумаг Paramount опустилась на 0,7%.