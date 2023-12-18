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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Канцлер Германии Олаф Шольц заразился COVID-19

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник заявил, что сдал положительный тест на коронавирус COVID-19.

"Это явно не тот сюрприз, которому я рад. Мои текущие тесты на COVID-19 показывают две полоски", - написал Шольц в соцсети X.

"Исходя из моих симптомов, я рассчитываю на мягкое течение болезни и планирую работать только у себя в кабинете", - добавил он.

По данным агентства Associated Press, представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт уточнил, что канцлер продолжает работу из офиса по телефону и посредством видеосвязи, но не будет исполнять публичные обязанности в понедельник и вторник.

Хебештрайт добавил, что ранее в этом году 65-летний Шольц сделал прививку от COVID-19.

Ожидалось, что во вторник канцлер проведет встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Берлине. Однако теперь визит словацкого премьера пришлось отменить.

Хроника 09 января 2020 года – 18 декабря 2023 годаПандемия коронавируса
Олаф Шольц COVID-19 Германия
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