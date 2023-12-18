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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Решение Совета ЕС по новым санкциям против РФ ожидается вечером в понедельник

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии (ЕК) ожидают решения Совета ЕС по 12-му пакету европейских санкций против РФ во второй половине дня в понедельник, сообщил журналистам официальный представитель ЕК Дэниел Шеридан Ферри.

"Что касается пакета санкций, вы знаете, что работа в совете продолжается. Речь идет о двенадцатом пакете санкционных мер в отношении России. Полагаю, вы сможете получить информацию во второй половине дня", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

Ферри уклонился от вопросов о подробностях процедуры и отказался комментировать сообщения об исключении Украиной из своего "черного списка" Raiffeisen Bank International для того, чтобы получить согласие Австрии на соответствующее постановление Совета ЕС.

Австрия блокировала 12-й пакет санкций против России, настаивая, чтобы сначала украинские власти исключили из своего "черного списка" Raiffeisen Bank International. В сообщениях СМИ утверждается, что Киев согласился это сделать. В ночь на воскресенье европейские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Австрия сняла возражения по поводу 12-го пакета санкций.

Со своей стороны, руководитель службы официальных представителей ЕК Эрик Мамер добавил: "На данный момент для нас важно то, что совет продвинулся в том, что касается процедуры принятия пакета санкций в отношении России, и мы ожидаем новостей об итоге".

Ранее Financial Times сообщила со ссылкой на неназванных дипломатов ЕС, что Евросоюз уже в понедельник может одобрить двенадцатый пакет антироссийских санкций, который предполагает в том числе ограничения на импорт российских алмазов.

ЕС ЕК РФ
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