FT сообщила о возможном одобрении ЕС в понедельник 12-го пакета санкций против РФ

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Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Евросоюз уже в понедельник может одобрить 12-й пакет антироссийских санкций, который предполагает в том числе ограничения на импорт российских алмазов. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на неназванных дипломатов ЕС.

"Пакет санкций могут принять сегодня, сказали дипломаты", - сообщает издание.

По данным собеседников FT, 26 из 27 стран ЕС дали свое согласие на новые санкции.

"Остались формальности", - отметил один из дипломатов.

В ночь на воскресенье европейские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Австрия, блокировавшая согласование 12-го пакета санкций ЕС против России, сняла возражения.

Австрия блокировала 12-й пакет санкций против РФ, настаивая, чтобы сначала украинские власти исключили из своего черного списка Raiffeisen Bank International. В сообщениях СМИ утверждается, что Киев согласился сделать это.