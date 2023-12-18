ЕС согласовал 12-й пакет санкций против РФ

В рамках нового пакета санкций ужесточаются меры по соблюдению потолка цен на российскую нефть

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В Брюсселе утвердили 12-й пакет санкций против России, он вступит в силу позднее после публикации в Официальном журнале ЕС, говорится в распространенном в понедельник заявлении Евросовета.

"Совет ЕС одобрил сегодня 12-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер", - говорится в нем.

В документе отмечается, что сами санкции "будут скоро опубликованы" в Официальном журнале ЕС.

Как сообщили в Брюсселе, меры направлены на то, чтобы нанести "дополнительный урон" России, нацелены на важные сектора российской экономики.

В заявлении указано, что "Европейский союз продолжит оказывать мощную финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу столько, сколько потребуется".

Потолок цен на нефть РФ

Также отмечается, что ЕС в рамках нового пакета санкций ужесточает меры по соблюдению потолка цен на российскую нефть.

"Евросовет вводит более строгие правила по соблюдению потолка цен на нефть и пресечению мер для обхода этого ограничения", - сказано в документе.

В частности, согласно заявлению, речь идет об "усилении механизма обмена информацией" для "идентификации судов и юрлиц, использующих обманные способы (обхода потолка цен - ИФ)".

Кроме того, Евросовет "решил ввести правила по информированию о продаже танкеров любой третьей стране, чтобы этот процесс был более транспарентным. Особенно это касается случаев с перепродажей танкеров (...)".

Запрет на импорт российских алмазов

ЕС также вводит запрет на импорт российских алмазов, в том числе тех, которые были обработаны в третьих странах или перевозились транзитом через Россию.

"ЕС вводит запрет на прямой или непрямой импорт, покупку или трансфер алмазов из России. Запрет касается алмазов из России, алмазов, экспортированных из России, алмазов, перевозимых транзитом через Россию, и российских алмазов, обработанных в третьих странах", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что прямой запрет коснется непромышленных природных и синтетических алмазов, а также алмазных украшений начиная с 1 января 2024 года. Непрямой запрет на алмазы, обработанные в третьих странах, в том числе украшения с алмазами из РФ, будет вводиться поэтапно с 1 марта и будет завершен к 1 сентября 2024 года.