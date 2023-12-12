Латвия призвала ЕК обсудить запрет на импорт российской агропродукции

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Латвия призывает министров сельского хозяйства Евросоюза и Еврокомиссию начать дискуссию о запрете импорта российского зерна и других сельскохозяйственных продуктов в ЕС, сообщили BNS в Министерстве земледелия Латвии.

Министр земледелия страны Арманд Краузе 11 декабря принял участие в заседании Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству в Брюсселе, где вновь выдвинул эту инициативу.

Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский выступил за запрет импорта российского зерна и другой сельскохозяйственной продукции, написал Краузе в соцсети.

По мнению латвийской стороны, поддерживая поступление российского зерна на рынок ЕС, Евросоюз поддерживает экономику России, которая проводит военную операцию на территории Украины.

Краузе добавил, что растущий импорт российского зерна по низким ценам дестабилизирует рынок зерна в ЕС, поскольку дешевые российские товары конкурируют с выращенными в ЕС зерновыми как на внутреннем, так и на экспортном рынках. Поэтому Еврокомиссия должна оценить влияние российского сельскохозяйственного импорта на внутренний рынок ЕС.

В то же время министр считает, что транзит продукции, предназначенной странам за пределами ЕС для обеспечения продовольствием их граждан, должен продолжаться.

Минземледелия напоминает, что действующие санкции ЕС против России не распространяются на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию, и ни законодательство ЕС, ни законодательство Латвии не ограничивает импорт продовольственных товаров, включая зерно, из России и их транспортировку по территории ЕС.

Зерно из России ввозится в Латвию как в порядке импорта, так и транзита. Основную часть импорта составляет кукуруза.

С 24 февраля 2022 года Брюссель согласовал на уровне ЕС и ввел 11 пакетов санкций против России, ограничительные меры затронули компании, банки, частично сектор энергетики. Ожидается, что готовящийся двенадцатый пакет ограничительных мер затронет российские алмазы и ювелирные изделия.