Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 18 декабря

SpaceX вывела на орбиту 23 новых интернет-спутника Starlink

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на орбиту очередную партию из 23 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 23 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических войск на мысе Канаверал во Флориде в понедельник в 23:01 по времени Восточного побережья США (во вторник в 07:01 мск). Примерно через час спутники были выведены на орбиту.

Это 130-й по счету запуск с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 61-й с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 5,6 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 5,2 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в третий раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, находившуюся в Атлантике.

Компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 62 странах, в том числе в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а в дальнейшем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

SpaceX Starlink
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На юго-западе Исландии вблизи столицы начал извергаться вулкан

На юго-западе Исландии вблизи столицы начал извергаться вулкан

Что случилось этой ночью: вторник, 19 декабря

ООН заявляет о росте гендерного насилия в Афганистане

ООН заявляет о росте гендерного насилия в Афганистане

Более 80 человек погибли при землетрясении на северо-западе Китая

Остин заявил о начале операции США по обеспечению безопасности в Красном море

Остин заявил о начале операции США по обеспечению безопасности в Красном море

Авианосец США "Эйзенхауэр" подошел к Баб-эль-Мандебскому проливу к югу от Йемена

Авианосец США "Эйзенхауэр" подошел к Баб-эль-Мандебскому проливу к югу от Йемена

Министр обороны Израиля пообещал продолжать операцию в Газе

Министр обороны Израиля пообещал продолжать операцию в Газе

"АльфаСтрахование" и Росфинмониторинг попали в санкционный список ЕС

Евросоюз ввел запрет на импорт сжиженных углеводородных газов из России

ЕС усилит обмен данными во избежание перевалки российской нефти с судна на судно

ЕС усилит обмен данными во избежание перевалки российской нефти с судна на судно
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });