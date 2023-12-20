Ракета Alpha стартует на орбиту с экспериментальным спутником Tantrum

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Американская ракета Alpha в среду стартует на орбиту со спутником Tantrum корпорации Lockheed Martin, сообщает компания-разработчик носителя Firefly Aerospace.

Экспериментальный аппарат Tantrum весом 130 кг, оснащенный широкополосной электронно-управляемой антенной (ESA), должен продемонстрировать технологию быстрой калибровки датчиков выводимых на орбиту спутников, которым могут потребоваться месяцы, чтобы полностью подготовиться к выполнению своей миссии. Эта функция в первую очередь предназначена для обеспечения действий вооруженных сил.

Запуск легкой двухступенчатой ракеты, способной выводить на орбиту около 1,2 тонн полезной нагрузки, планируется осуществить со стартового комплекса SLC-2 на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии во временное окно с 09:18 до 09:38 по времени Тихоокеанского побережья США (с 20:18 до 20:38 по Москве).

Миссия, получившая название Fly the Lightning, призвана продемонстрировать, насколько быстро американские военные могут вывести спутник на орбиту в ответ на возможную угрозу национальной безопасности. Заявка на установку и запуск аппарата поступила от Космических сил всего за 24 часа до старта ракеты, которая находилась в готовности более двух недель.

Это уже четвертый запуск ракеты компании. В ходе первой миссии в сентябре 2021 года ракета взорвалась вскоре после запуска из-за проблем в работе первой ступени.

Firefly Aerospace является частной аэрокосмической компанией со штаб-квартирой в Остине (штат Техас), которая разрабатывает легкие ракеты-носители для запуска малых спутников и кубсатов на орбиту, в том числе в интересах Пентагона.