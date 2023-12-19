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Monsanto выплатит $857 млн семи пострадавшим из-за утечки химиката в школе

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Производитель химической продукции Monsanto, купленный германским концерном Bayer в 2018 году, выплатит $857 млн по делу об утечке полихлордифенилов в американской школе.

Семь человек подали иск к компании, утверждая, что из-за контакта с химикатом у них обнаружились неврологические и эндокринные заболевания. Они получат от Monsanto компенсацию в размере $112 млн каждый, еще $73 млн компания заплатит в виде штрафа.

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Суд постановил, что компания проявила халатность при поставке школе в штате Вашингтон осветительного оборудования, которое допускало утечку ПХБ, запрещенного к использованию США в 1979 году.

Компания прекратила выпуск приборов с этим химикатом в 1977 году и утверждала, что неоднократно предупреждала руководство школы о необходимости замены осветительных приборов, но эти предупреждения были проигнорированы. Она намерена подать апелляцию на решение суда.

Bayer купила Monsanto в 2018 году за $63 млрд. Немецкая компания зарезервировала $16 млрд на выплаты по различным искам к Monsanto.

США Monsanto
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