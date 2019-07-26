Суд в США вдвое сократил компенсацию заболевшим раком от гербицида Roundup

Он обязал Bayer выплатить истцам $86,7 млн вместо прежних $2 млрд

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В США суд апелляционной инстанции снизил сумму компенсации, которую владелец бренда гербицидов Roundup, германский концерн Bayer AG должен выплатить супругам Пиллиода, которые пользовались этим гербицидом и у которых из-за этого начались онкологические заболевания. Как пишет The Wall Street Journal, теперь сумма составляет $86,7 млн вместо прежних $2 млрд.

Судья Уинифред Смит Калифорнийского Верховного суда округа Аламеда сочла прежнюю сумму "чрезмерной и неконституционной". Заявители еще не дали формального согласия принять эту компенсацию.

Представитель Bayer назвал решение второй инстанции "шагом в правильном направлении", но пообещал его снова обжаловать. В компании считают, что суды не доказали связь ущерба, который понесли истцы, с ииспользованием гербицида, и что вещество в основе Roundup - глифосат- не является канцерогеном и его можно использовать без опасений.

Супруги Элва и Алберта Пиллиод подали иск к американскому производителю Roundup, компании Monsanto. По их словам, из-за использования этого средства у обоих развилась неходжкинская лимфома, а производитель не проинформировал об опасности гербицида для здоровья. С момента подачи иска Bayer купил Monsanto за $63 млрд и стал ответчиком.

На прошлой неделе федеральный судья в Сан-Франциско снизил с $80 млн до $25,3 млн компенсацию, которую у Bayer отсудил еще один житель Калифорнии на тех же основаниях.

Всего в США в суды было подано больше 13 400 аналогичных исков к Bayer, напоминает Reuters.

Единого мнения о воздействии глифосата на организм нет. Международное агентство по исследованию рака считает это вещество "вероятно канцерогенным", тогда как Агентство по охране окружающей среды (EPA) США утверждает, что глифосат безопасен при осторожном использовании. Ряд регуляторов Евросоюза также сообщили об отсутствии рисков развития онкологических заболеваний в результате использования этого гербицида.