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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Ставки по ипотеке в США опустились ниже 7% впервые с июня

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в США на неделе, завершившейся 15 декабря, упал сразу на 24 базисных пункта и достиг минимума с конца июня. Об этом говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $726,2 тыс. на прошлой неделе составила 6,83%.

Стоимость обслуживания ипотечных кредитов в Штатах уменьшается с начала ноября на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система может приступить к снижению процентных ставок в 2024 году. Представленный на прошлой неделе прогноз руководителей Федрезерва предусматривает снижение ключевой ставки на 75 базисных пунктов в следующем году.

"На фоне позитивных новостей о замедлении инфляции и ожиданий скорых снижений ставки ФРС фиксированные ставки по 30-летним ипотечным кредитам обновили минимум с июня 2023 года", - написал старший экономист MBA Майк Фратантони.

Тем временем число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю сократилось на 1,5%, уменьшение было зафиксировано впервые за семь недель. Неделей ранее показатель подскочил на 7,4%. На прошлой неделе количество заявок на рефинансирование ипотеки сократилось на 2%.

США
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