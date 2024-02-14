Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Ставки по ипотеке в США обновили максимум за два месяца

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в США на неделе, завершившейся 9 февраля, повысился на 8 базисных пунктов и достиг максимума с начала декабря, сообщила Ассоциация ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $726,2 тысячи на прошлой неделе составила 6,87%.

Несмотря на повышение, ставки опустились примерно на 1 процентный пункт с многолетних максимумов, зафиксированных в октябре прошлого года.

Число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю снизилось на 2,3% после роста на 3,7% неделей ранее. В том числе количество заявок на рефинансирование ипотеки понизилось на 2%, а заявки на кредиты для покупки нового дома сократились на 3%.

США MBA
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Uber объявила buyback на $7 млрд, первый в своей истории

Uber объявила buyback на $7 млрд, первый в своей истории

Капитализация биткойна превысила $1 трлн

Капитализация биткойна превысила $1 трлн

ЦБ изучит информацию "Мосбиржи" о недавних технологических сбоях

ЦБ изучит информацию "Мосбиржи" о недавних технологических сбоях

Путин разрешил смену владения акциями "Яндекс Банка"

Путин разрешил смену владения акциями "Яндекс Банка"

Clearstream приостановила расчеты с DR редомицилируемых TCS Group и MDMG

Clearstream приостановила расчеты с DR редомицилируемых TCS Group и MDMG

"АвтоВАЗ" в 2024 году ждет роста авторынка РФ на 15-20%, до 1,35 млн штук

Мосбиржа объяснила новую остановку торгов ошибкой сервера, куда их перевели из-за сбоя накануне

Мосбиржа объяснила новую остановку торгов ошибкой сервера, куда их перевели из-за сбоя накануне

МосБиржа возобновит торги на фондовом рынке с 11:35 после часовой приостановки

Торги на фондовом рынке Мосбиржи вновь приостановлены

Торги на фондовом рынке Мосбиржи вновь приостановлены

Сбербанк в конце января впервые подвергся длительной DDoS-атаке

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });