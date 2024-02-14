Ставки по ипотеке в США обновили максимум за два месяца

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в США на неделе, завершившейся 9 февраля, повысился на 8 базисных пунктов и достиг максимума с начала декабря, сообщила Ассоциация ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $726,2 тысячи на прошлой неделе составила 6,87%.

Несмотря на повышение, ставки опустились примерно на 1 процентный пункт с многолетних максимумов, зафиксированных в октябре прошлого года.

Число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю снизилось на 2,3% после роста на 3,7% неделей ранее. В том числе количество заявок на рефинансирование ипотеки понизилось на 2%, а заявки на кредиты для покупки нового дома сократились на 3%.