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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Глава Пентагона посетил военных США на авианосце в Восточном Средиземноморье

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Ллойд Остин совершил в среду визит на авианосец USS Gerald Ford, размещенный в Восточном Средиземноморье, сообщает агентство Associated Press.

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В ходе визита Остин встретился с экипажем и поблагодарил военных за службу.

"В момент усиления напряженности в регионе вы стали краеугольным камнем для предотвращения более широкого конфликта", - сказал он.

Ранее Пентагон распорядился направить два авианосца - USS Gerald Ford и USS Dwight D. Eisenhower - в регион, мотивировав это решение попыткой предотвратить в случае необходимости распространение конфликта между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа в другие страны. Авианосец USS Dwight D. Eisenhower патрулирует Аденский залив.

Ллойд Остин Пентагон Средиземное море
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