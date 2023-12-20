Глава Пентагона посетил военных США на авианосце в Восточном Средиземноморье

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Ллойд Остин совершил в среду визит на авианосец USS Gerald Ford, размещенный в Восточном Средиземноморье, сообщает агентство Associated Press.

В ходе визита Остин встретился с экипажем и поблагодарил военных за службу.

"В момент усиления напряженности в регионе вы стали краеугольным камнем для предотвращения более широкого конфликта", - сказал он.

Ранее Пентагон распорядился направить два авианосца - USS Gerald Ford и USS Dwight D. Eisenhower - в регион, мотивировав это решение попыткой предотвратить в случае необходимости распространение конфликта между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа в другие страны. Авианосец USS Dwight D. Eisenhower патрулирует Аденский залив.