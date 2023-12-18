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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Авианосец США "Эйзенхауэр" подошел к Баб-эль-Мандебскому проливу к югу от Йемена

Авианосец США "Эйзенхауэр" подошел к Баб-эль-Мандебскому проливу к югу от Йемена
На палубе авианосца ВМС США USS Dwight D. Eisenhower
Фото: Zuma\TAСС

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Американский атомный авианосец USS Dwight Eisenhower подошел к Красному морю и готов начать авиаудары по йеменским хуситам, если поступит приказ, сообщил в соцсети корреспондент телеканала Fox News.

По данным снимков спутника Sentinel 2 Европейского космического агентства, авианосец находится в 188 км к юго-востоку от входа в Баб-эль-Мандебского пролив, соединяющий Аденский залив с Красным морем.

Как сообщало издание The War Zone, ссылаясь на представителя Пентагона, ожидается, что в ходе ближневосточного турне на текущей неделе министр обороны США Ллойд Остин объявит о планах проведения операции "Страж процветания" (Operation Prosperity Guardian) с участием международных сил по противодействию угрозам со стороны йеменских хуситов в Красном море.

Как указывает издание, информация об операции появилась вслед за перехватом в минувшую субботу американским и британским эсминцами 15 беспилотников, выпущенных йеменскими хуситами по коммерческим судам на юге Красного моря.

Данные о том, корабли каких стран могут принять участие в операции, пока не раскрывается.

В настоящее время на юге Красного моря на патрулировании находятся эсминцы USS Carney и USS Mason ВМС США, эсминец британского королевского флота HMS Diamond, а также фрегат ВМС Франции FS Languedoc. Как сообщило 16 декабря издание Bild, Германия в начале следующего года также собирается отправить в южную часть Красного моря фрегат F221 Hessen для совместных действий с западными партнерами по защите торгового судоходства.

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Dwight Eisenhower прибыла в район Аденского залива к югу от Йемена для поддержки американских ответных мер на атаки хуситов на юге Красного моря, сообщило в воскресенье издание Politico, ссылаясь на информированный источник.

По словам источника, Пентагон предоставил возможность командованию группы по нанесению ударов по йеменским хуситам.

Авианосец был отозван из района патрулирования в Персидском заливе, где он находился до последнего времени.

ВМС США Йемен Ллойд Остин Пентагон
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