Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Саудовский лоукостер Flynas собрался выйти на IPO в 2024 году

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Саудовская бюджетная авиакомпания Flynas готовится провести IPO в Эр-Рияде в следующем году и привлекла Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley и Fransi Capital для организации размещения, сообщает агентство Bloomberg.

Одним из акционеров Flynas является компания саудовского принца Аль-Валида ибн Талала Kingdom Holding Co. Госинвестфонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) приобрел 17% в Kingdom Holding в прошлом году.

Flynas начала осуществлять полеты под брендом Nas Air в 2007 году. Компания рассматривала возможность размещения акций на открытом рынке с 2008 года и в 2018 году даже привлекала западные инвестбанки, включая Morgan Stanley и Citigroup Inc. для организации сделки.

Flynas, вероятно, имеет хорошие перспективы в связи с предпринимаемыми властями Саудовской Аравии усилиями по развитию туристического сектора.

Эр-Рияд рассчитывает удвоить поток международных туристов к 2030 году и недавно создал авиакомпанию Riyadh Air, которая, как ожидается, будет конкурировать с региональными лидерами Emirates и Qatar Airways.

Flynas Саудовская Аравия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

НАТО за этот год на 30% увеличило часы налета разведывательных дронов в Европе

НАТО за этот год на 30% увеличило часы налета разведывательных дронов в Европе

Генпрокуратура ФРГ хочет конфисковать средства на счете НРД на 720 млн евро

Генпрокуратура ФРГ хочет конфисковать средства на счете НРД на 720 млн евро

Еврокомиссия начала антидемпинговое расследование в отношении биодизеля из КНР

Еврокомиссия начала антидемпинговое расследование в отношении биодизеля из КНР

Венгрия выступила против новой миграционной реформы ЕС

Toshiba ушла с Токийской фондовой биржи и стала частной

Toshiba ушла с Токийской фондовой биржи и стала частной

Что случилось этой ночью: среда, 20 декабря

Фондовые индексы США выросли, Dow Jones обновил рекорд

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });