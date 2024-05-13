Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Emirates Group получила рекордные $5,1 млрд годовой чистой прибыли

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Emirates Group, владелец авиакомпании Emirates Airline, резко увеличила чистую прибыль в финансовом году, который завершился 31 марта, благодаря росту пассажироперевозок. Показатель составил рекордные $5,1 млрд по сравнению с $3 млрд годом ранее.

Прибыль за последние два года превысила убытки за два года пандемии коронавируса до этого, отметила Emirates Group.

Выручка группы за минувший год повысилась на 15% и составила $37,4 млрд.

За прошлый фингод авиакомпания перевезла 51,9 млн пассажиров, на 19% больше, чем годом ранее. Загруженность рейсов выросла до 79,9% с 79,5% год назад.

Emirates Group помимо Emirates Airline владеет гостиницами, туроператором и компанией dnata, которая является одним из крупнейших поставщиков услуг для мировой авиаотрасли и представлена в 35 странах.

Emirates Group Emirates Airline
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Приостановлены корпоративные права кипрского холдинга Альфа-банка в российской "дочке"

В Липецкой области из-за заморозков погибли 5% посевов

"СПБ биржа" приостановила торги из-за технического сбоя

"СПБ биржа" приостановила торги из-за технического сбоя

Совет директоров "М.Видео" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год

Индексы США в основном выросли в пятницу на корпоративных новостях

Индексы США в основном выросли в пятницу на корпоративных новостях

Мишустин предложил переназначить Силуанова министром финансов РФ

Мишустин предложил переназначить Силуанова министром финансов РФ

Новак станет куратором экономического блока в новом кабинете

Минсельхоз США оценил в 52 млн т экспорт пшеницы из РФ в новом сельхозгоду

Минсельхоз США оценил в 52 млн т экспорт пшеницы из РФ в новом сельхозгоду

Изменения рубля в начале торгов незначительные в ожидании внутриполитических новостей

Изменения рубля в начале торгов незначительные в ожидании внутриполитических новостей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });