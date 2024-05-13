Emirates Group получила рекордные $5,1 млрд годовой чистой прибыли

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Emirates Group, владелец авиакомпании Emirates Airline, резко увеличила чистую прибыль в финансовом году, который завершился 31 марта, благодаря росту пассажироперевозок. Показатель составил рекордные $5,1 млрд по сравнению с $3 млрд годом ранее.

Прибыль за последние два года превысила убытки за два года пандемии коронавируса до этого, отметила Emirates Group.

Выручка группы за минувший год повысилась на 15% и составила $37,4 млрд.

За прошлый фингод авиакомпания перевезла 51,9 млн пассажиров, на 19% больше, чем годом ранее. Загруженность рейсов выросла до 79,9% с 79,5% год назад.

Emirates Group помимо Emirates Airline владеет гостиницами, туроператором и компанией dnata, которая является одним из крупнейших поставщиков услуг для мировой авиаотрасли и представлена в 35 странах.