Впервые с октября Израиль уже сутки не подвергается ракетным обстрелам из Газы

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Впервые с начала конфликта 7 октября в Израиле на протяжение суток не звучали сигналы воздушной тревоги, предупреждающие о ракетах, запущенных из сектора Газа, сообщает в среду The Times of Israel.

Согласно ее подсчетам, в последний раз предупреждение о запущенной из сектора Газа ракете звучало в Израиле во вторник в 15:59 (16:59 по московскому времени). Также ракеты в Газе не запускались в период с 24 ноября по 1 декабря, однако в это время между сторонами действовало временное перемирие.

Тем не менее, в Израиле в течение последних суток звучали сигналы тревоги, предупреждающие о ракетах, запущенных со стороны Ливана. Сирены прозвучали в нескольких населенный пунктах в Западной Галилее.

Вместе с тем, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала видео, на котором показывается удар по ячейке ХАМАС в момент, когда боевики готовились запустить в сторону Израиля начиненные взрывчаткой беспилотники.

Также израильские военные обнаружили ракеты в грузовике ХАМАС в Джебалии во время рейда по объектам группировки в городе. В районе были обнаружены другое оружие и боевики ХАМАС, прятавшиеся в зданиях, по которым позже были нанесены авиаудары. Еще один удар ЦАХАЛ нанес по зданию, из которого боевики запускали противотанковые ракеты.

На юге сектора Газа в городе Хан-Юнис израильские военные в среду обыскали дома нескольких высокопоставленных членов ХАМАС.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь заявил, что Израиль не прекратит боевые действия, пока ХАМАС не будет уничтожен.

"Мы доведем войну до конца. Она продолжится до тех пор, пока ХАМАС не будет уничтожен...", - заявил глава правительства.

По его словам, у бойцов ХАМАС есть только два варианта: "сдаться или умереть".

Ранее сообщалось, что израильские военные за минувшие сутки нанесли удары по более чем 300 целям палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. В результате атак за прошедший день погибли десятки боевиков ХАМАС, а также была разрушена инфраструктура группировки.

ЦАХАЛ также нанес удары по объектам ливанского движения "Хезболла" на юге Ливана на фоне продолжающихся пограничных стычек с группировкой.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления и боевые действия возобновились 1 декабря.