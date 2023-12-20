Байден пока не ожидает сделки между ХАМАС и Израилем по освобождению заложников

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в среду заявил, что Вашингтон работает над тем, чтобы Израиль и группировка ХАМАС выработали соглашение об обмене заложниками, но пока они его не достигли.

"Мы работаем над этим. Но на данный момент никаких конкретных ожиданий", - приводят американские СМИ слова Байдена во время его поездки в Висконсин.

Между тем, медслужбы сектора Газа сообщили в среду, что число жертв с 7 октября в анклаве превысило 20 тыс. человек, около 8 тыс. из них - дети.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что конфликт в секторе Газа должен "перейти к менее интенсивной фазе".

"Мы ожидаем и хотим увидеть изменение в сторону более точечных операций с меньшим количеством военных, которые занимаются руководством (ХАМАС - ИФ), сетью подземных тоннелей и несколькими другими важными вещами", - сказал Блинкен.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления и боевые действия возобновились 1 декабря.