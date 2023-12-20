США ввели санкции против ряда трейдеров, торгующих российской нефтью

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - США внесли в санкционный список несколько "малоизвестных трейдеров с непрозрачной структурой собственности", которые занимаются продажей до половины экспорта российской нефти, сообщил американский Минфин.

Местным компаниям запрещено оказывать услуги по транспортировке российской нефти, если она продается по цене выше price cap - $60 за баррель. Минфин призывает их проводить тщательную проверку трейдеров с непрозрачной структурой собственности, особенно если рыночные оценки показывают, что цены на российскую нефть превышают price cap.

Так, под санкции подпали гонконгские Bellatrix Energy Limited и Covart Energy Limited, арабская Voliton DMCC.

По данным OFAC, Bellatrix резко увеличила долю в торговле российской нефтью после введения политики ограничения цен.

"Только с середины июня 2023 года зафрахтованные Bellatrix суда совершили более 150 заходов в порты России. После полномасштабного вторжения России в Украину Bellatrix торговала десятками миллионов тонн нефти и других продуктов российских государственных нефтяных компаний и получила кредит на сотни миллионов долларов от российского государственного банка. Bellatrix также взяла кредит у АО "Российский банк развития регионов", который OFAC включил в санкционный список 2 ноября 2023 года", - утверждает Минфин США.

По данным ведомства, также Covart резко увеличила свою долю в торговле российской нефтью после введения политики ограничения цен - с мая 2023 года суда, зафрахтованные трейдером, совершили как минимум 23 захода в порты России. Компания также владеет судном Sanar 15, плавающим под российским флагом. Среди судов, которые заходили в порты РФ, будучи зафрахтованными компанией Covart, перечислены HS Atlantica, NS Champion и Victor Bakaev. Все они были идентифицированы как занимавшиеся транспортировкой российской нефти по цене выше $60 за баррель при использовании услуг провайдера, находящегося в США. OFAC определило суда HS Atlantica, NS Champion и Victor Bakaev как собственность, в которых находящиеся под санкциями США судоходные компании HS Atlantica Limited, Sterling Shipping Incorporated и Streymoy Shipping Limited соответственно имеют доли.

Базирующаяся в ОАЭ Voliton DMCC (Voliton), ранее известная как Petrokim Trading Middle East and Asia DMCC, также резко увеличила свою долю в торговле российской нефтью после введения политики ограничения цен. С июня 2023 года зафрахтованные ей суда совершили не менее восьми заходов в порты РФ, говорится в сообщении.

Под санкции подпала и компания Sun Ship Management (D) Ltd, базирующаяся в ОАЭ, которая, по утверждению Минфина, принадлежит "Совкомфлоту" и управляет его танкерами. "Совкомфлот" также находится под санкциями. Sun Ship Management (D) Ltd находится под британскими и европейскими санкциями.

Как говорится в пресс-релизе, танкер SCF Primorye, которым управляет SUN Ship, участвовал в перевозке российской нефти по цене выше price cap, при этом используя услуги провайдера, расположенного в США. OFAC определил, что танкер является собственностью, где подпавшая под американские санкции шиппинговая компания Lumber Marine SA имеет долю.