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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Белый дом надеется на согласование конгрессом военной помощи Киеву в начале года

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Администрация США рассчитывает на согласование военной помощи Украине конгрессом в начале января, сообщил журналистам представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Мы хотели бы как можно скорее получить это финансирование. Вероятно, что это произойдет, скорее всего, в начале января. Чем скорее, тем лучше", - отметил Кирби в ходе брифинга.

В миреПентагон сообщил конгрессу, что его средства на помощь Украине закончатся 30 декабряЧитать подробнее

Ранее на этой неделе сообщалось, что сенаторы США от обеих партий пришли к выводу, что вопрос о выделении средств для дальнейшей помощи Украине придется решать уже в январе - после перерыва на рождественские и новогодние праздники. Планируется, что сенат США возобновит работу 8 января.

В палате представителей США ранее в декабре также заявили, что уходят на рождественский перерыв и оставляют попытки в этом году решить вопрос о выделении средств для Киева. Республиканцы, контролирующие большинство в палате, пообещали вернуться к этой теме в 2024 году.

США Украина
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