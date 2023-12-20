ЕС готовит широкий комплекс мер по кибербезопасности союза

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Совет ЕС сообщил в среду, что постоянные представители стран Евросоюза в Брюсселе достигли общей позиции по так называемому "закону о киберсолидарности" для защиты от угроз и инцидентов в области кибербезопасности.

"Сегодняшнее соглашение является еще одним шагом на пути повышения киберустойчивости в Европе. Это, безусловно, укрепит возможности ЕС и государств-членов более эффективно и результативно готовиться, предотвращать, реагировать и восстанавливаться после крупномасштабных киберугроз и атак", - сказал министр цифровой трансформации председательствующей в Совете ЕС Испании Хосе Луис Эскрива.

Проект постановления Совета ЕС направлен на то, чтобы "сделать Европу более устойчивой к киберугрозам и оперативно реагировать на них, одновременно укрепляя механизмы сотрудничества".

Основные цели предложения Еврокомиссии, положенного в основу законопроекта, предусматривают поддержку обнаружения и информирования о значительных или крупномасштабных угрозах и инцидентах в сфере кибербезопасности; повышение готовности и защиту критически важных объектов и основных служб, таких как больницы и коммунальные услуги; укрепление солидарности на уровне ЕС, согласованное управление кризисами, содействие обеспечению безопасного и надежного цифрового ландшафта для граждан и бизнеса.

"Для быстрого и эффективного обнаружения крупных киберугроз в проекте постановления предусматривается создание "Европейского киберщита", который представляет собой общеевропейскую инфраструктуру, состоящую из национальных и трансграничных оперативных центров безопасности по всему Европейскому союзу", - говорится в коммюнике Совета ЕС.

В документе поясняется, что речь идет об "организациях, отвечающих за обмен информацией и за обнаружение киберугроз и реагирование на них". Предполагается, что "они будут использовать самые современные технологии, такие как искусственный интеллект и расширенный анализ данных, для обнаружения и своевременного распространения предупреждений о киберугрозах и трансграничных инцидентах".

Законопроект предусматривает создание "механизма киберчрезвычайных ситуаций для повышения готовности и расширения возможностей реагирования на инциденты в ЕС".

Кроме того, будущий закон учредит "механизм рассмотрения инцидентов кибербезопасности для повышения устойчивости ЕС путем изучения и оценки значительных или крупномасштабных инцидентов кибербезопасности после того, как они произошли, извлечения уроков и, при необходимости, подготовки рекомендаций по улучшению кибербезопасности ЕС".

Достигнутое постпредами соглашение по общей позиции Совета ЕС (переговорному мандату) позволит приступающему в январе к полномочиям бельгийскому председательству совета начать переговоры с Европейским парламентом по окончательной версии предлагаемого закона.