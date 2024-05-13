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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

В США и Канаде 90% компаний отметили рост угроз кибербезопасности

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Около 90% компаний в Северной Америке в 2023 году столкнулись с ростом рисков в области кибербезопасности, показал опрос комплаенс-специалистов, проведенный The Wall Street Journal.

Около половины опрошенных назвали рост этих рисков существенным.

Кроме того, 78% респондентов отметили повышение регуляторных рисков, 71% - рисков, связанных с цифровизацией бизнеса.

WSJ опросила около 300 специалистов, в том числе более трех четвертей в США и около 4% - в Канаде. Около 36% из них работают в финансовом секторе, 13% - в сфере профессиональных и деловых услуг, 9% - в технологическом секторе.

США Канада
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