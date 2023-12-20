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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Макрон пообещал продолжить помощь Украине

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Франция продолжит выделять средства для помощи Украине, заявил в среду французский президент Эмманюэль Макрон.

"Нам следует и дальше поддерживать Украину, потому что это даст нам возможность жить в мире", - сказал он в эфире телеканала "Франс-5".

"Мы не воюем с Россией. Но мы не должны допустить, чтобы Россия одержала победу", - добавил он, говоря о ситуации на Украине.

По его словам, по этой причине "в ближайшие месяцы нам предстоит принимать важные решения... Мы видим, что в Европе начинают сомневаться (в правильности подхода к украинскому кризису - ИФ). Чувствуется, что сомневаются и в США. Нужно продолжать поддержку и усиливать безопасность Киева в наиболее важных сферах".

Франция Эмманюэль Макрон Украина
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