Что случилось этой ночью: четверг, 21 декабря

Лидер ХАМАС отказался от перемирия с Израилем, Франция продолжит поддержку Украины, КНДР пригрозила врагам ответным ядерным ударом

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В ХАМАС отказались от нового перемирия с Израилем. Лидер группировки Исмаил Хания, находясь в Египте на встрече с представителями разведки, заявил, что его цель - "добиться полного прекращения огня (в секторе Газа - ИФ) и увеличения гуманитарной помощи", он назвал это условием начала любых переговоров с израильской стороной, пишет The Wall Street Journal.

- Эмманюэль Макрон пообещал продолжить помощь Украине. "Мы не воюем с Россией. Но мы не должны допустить, чтобы Россия одержала победу", - сказал французский президент. Он также раскритиковал действия Израиля в Газе.

- Ким Чен Ын заявил, что КНДР без колебаний нанесет ответный ядерный удар. Северокорейский лидер подчеркнул, что суверенные права страны могут быть гарантированы только с помощью "могучей силы".

- Йеменские хуситы пригрозили ударами по кораблям ВМС США. Как заявил лидер повстанцев Абдул-Малик аль-Хуси, в случае нападения Штатов на Йемен "мы сделаем американские боевые корабли мишенями для наших дронов и ракет".

- В ООН заявили, что "Талибан" (запрещенное в РФ террористическое движение) должно соблюдать права человека, чтобы представлять Афганистан в Организации. По оценке ООН, ситуация с правами человека в стране характеризуется систематической дискриминацией женщин и девочек, подавлением политического инакомыслия и свободы слова, недостаточным представительством меньшинств во власти, а также внесудебными казнями, произвольными арестами и пытками.

- NASA в седьмой раз перенесло расстыковку корабля Cargo Dragon с МКС. Первоначально отстыковка "грузовика" должна была состояться неделю назад, но откладывалась из-за непогоды.