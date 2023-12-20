Президент Франции раскритиковал действия Израиля в Газе

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Борьба Израиля с движением ХАМАС в секторе Газа не должна вестись чрезмерно жесткими методами, заявил в среду президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Время идет, и мы не должны допустить, чтобы казалась правильной концепция, согласно которой для эффективной борьбы против терроризма нужно попросту все уничтожить в Газе, вести огонь по гражданским", - сказал он в эфире телеканала "Франс-5".

По его мнению, действия Израиля в палестинском анклаве в ответ на нападение ХАМАС "не являются соразмерными".

Макрон в очередной раз призвал стороны конфликта договориться о перемирии.