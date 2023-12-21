NASA в седьмой раз перенесло расстыковку корабля Cargo Dragon с МКС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Отстыковка многоразового грузового космического корабля Cargo Dragon американской компании SpaceX от Международной космической станции (МКС), планировавшаяся в четверг, перенесена на пятницу по московскому времени в связи с неблагоприятными погодными условиями в районе его приводнения в Атлантике, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Первоначально отстыковка "грузовика" от МКС должна была состояться неделю назад, однако из-за непогоды в районе приводнения в Атлантике вблизи Флориды она переносится уже в седьмой раз.

Если позволит погода в районе приводнения, Cargo Dragon расстыкуется с МКС в четверг в 21:05 по времени Восточного побережья США (в пятницу в 05:05 МСК).

Корабль находится в составе МКС с 11 ноября. Он доставил на станцию около трех тонн продовольствия, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных экспериментов.

В настоящее время Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

Спускаемая капсула корабля Cargo Dragon, которая приводнится в Атлантике, доставит результаты научных экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом более 2,3 тонны.