Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

NASA в седьмой раз перенесло расстыковку корабля Cargo Dragon с МКС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Отстыковка многоразового грузового космического корабля Cargo Dragon американской компании SpaceX от Международной космической станции (МКС), планировавшаяся в четверг, перенесена на пятницу по московскому времени в связи с неблагоприятными погодными условиями в районе его приводнения в Атлантике, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Первоначально отстыковка "грузовика" от МКС должна была состояться неделю назад, однако из-за непогоды в районе приводнения в Атлантике вблизи Флориды она переносится уже в седьмой раз.

Если позволит погода в районе приводнения, Cargo Dragon расстыкуется с МКС в четверг в 21:05 по времени Восточного побережья США (в пятницу в 05:05 МСК).

Корабль находится в составе МКС с 11 ноября. Он доставил на станцию около трех тонн продовольствия, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных экспериментов.

В настоящее время Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

Спускаемая капсула корабля Cargo Dragon, которая приводнится в Атлантике, доставит результаты научных экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом более 2,3 тонны.

США NASA Cargo Dragon МКС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ким Чен Ын заявил, что КНДР без колебаний нанесет ответный ядерный удар

Обострение палестино-израильского конфликта

Лидер ХАМАС отказался от нового перемирия с Израилем

Лидер ХАМАС отказался от нового перемирия с Израилем

Макрон пообещал продолжить помощь Украине

Макрон пообещал продолжить помощь Украине

Йеменские хуситы пригрозили атаками по кораблям ВМС США

США и Британия разъяснили, как не подпасть под санкции при перевозке нефти РФ

США и Британия разъяснили, как не подпасть под санкции при перевозке нефти РФ

Что произошло за день: среда, 20 декабря

США ввели санкции против ряда трейдеров, торгующих российской нефтью

США ввели санкции против ряда трейдеров, торгующих российской нефтью
Обострение палестино-израильского конфликта

Впервые с октября Израиль уже сутки не подвергается ракетным обстрелам из Газы

Минск продлит на 2024 год безвизовый режим для жителей Литвы, Латвии и Польши

Совет ЕС и Европарламент договорились о правилах легальной миграции в Евросоюз

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });