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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

В ООН назвали соблюдение прав человека в Афганистане условием признания талибов

В ООН назвали соблюдение прав человека в Афганистане условием признания талибов
Фото: Nava Jamshidi/Getty Images

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Вопросы соблюдения прав человека в Афганистане остаются ключевым по выходу из тупика, в котором находятся отношения между захватившим власть в стране движением "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) и международным сообществом, заявила спецпредставитель генерального секретаря ООН по Афганистану Роза Отунбаева.

"Соблюдение международных норм и стандартов, изложенных в ратифицированных Афганистаном договорах ООН, будет оставаться непреложным условием для получения места в Организации Объединенных Наций", - сказала Отунбаева на заседании Совета Безопасности.

По ее оценке, ситуация с правами человека в Афганистане характеризуется систематической дискриминацией в отношении женщин и девочек, подавлением политического инакомыслия и свободы слова, отсутствием значимого представительства меньшинств в органах власти, а также внесудебными казнями, произвольными арестами и пытками.

Она указала, что шиитская община Афганистана подвергается непропорционально высокому риску: за последние месяцы в результате трех нападений, ответственность за которые взяла на себя группировка ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), погибли 39 человек. Девять человек были убиты в результате нападений на шиитских священнослужителей в Герате.

Кроме того, в Афганистане сложилась крайне тяжелая гуманитарная ситуация - в этом году помощь требуется 29 миллионам афганцев. Это на один миллион больше, чем в январе, и на 340 процентов больше, чем пять лет назад.

Движение "Талибан захватило Афганистан в августе 2021 года, когда США, их союзники и поддерживаемое ими правительство спешно покинули страну после 20 летнего присутствия. Движение "Талибан", лидеры которого находятся в санкционных списках ООН, до сих пор официально не признано ни одним государством мира.

ООН Афганистан Талибан
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