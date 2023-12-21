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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Опрос показал, что все меньше американцев поддерживают военную помощь Израилю

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Отправку дополнительной военной помощи США Израилю поддерживают 45% американских респондентов, что на 9% меньше, чем в ноябре, следует из результатов опроса Квиннипэкского университета.

В предыдущем исследовании университета, проведенном в ноябре, поддержку военной помощи Израилю выразили 54% опрошенных.

Согласно результатам опроса, поддержка дополнительной военной помощи Израилю снизилась как среди демократов, так и среди республиканцев. Если в ноябре 71% республиканцев заявили о поддержке дополнительной помощи Израилю, то в новом опросе только 65% приверженцев Республиканской партии выступили за необходимость увеличения поставок военной помощи Израилю. Среди демократов этот показатель в ноябре составил 45%, а в декабре снизился до 36%.

При этом 69% респондентов считают, что поддержка Израиля отвечает национальным интересам США.

Кроме того, 29% опрошенных уверены, что Соединенные Штаты слишком сильно поддерживают Израиль, а 17% считают поддержку недостаточной. Ответную реакцию Израиля на нападение ХАМАС 7 октября одобряют 43% избирателей, участвовавших в исследовании, в то время как 42% считают реакцию Израиля чрезмерной.

Опрос проводили в период с 14 по 18 декабря, в нем приняли участие 1647 зарегистрированных избирателей.

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