Риски начала масштабного кризиса на Ближнем Востоке беспокоят 87% американцев

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Вероятность начала более масштабного конфликта в ближневосточном регионе вызывает обеспокоенность примерно у 87% американцев, показал опрос AP-NORC. Социологи с 11 по 14 октября опросили в США 1072 зарегистрированных избирателя. Допустимая погрешность выборки - 4,2 п.п.

В том числе 51% избирателей "крайне обеспокоены" возможной эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, еще 36% "несколько обеспокоены", а 11% заявили, что "не так сильно беспокоятся" или "вообще не беспокоятся" об этом. Остальные затруднились с ответом.

Кроме того, около 85% респондентов отметили, что, по крайней мере, "несколько обеспокоены" вероятностью того, что США "будут втянуты в войну на Ближнем Востоке".

Почти половина опрошенных (49%) предположили, что США делают "все возможное", чтобы добиться прекращения огня между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, а также Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболла". Примерно 30% респондентов считают, что США "могли бы делать больше".

Почти 60% респондентов считают, что "Хезболла", ХАМАС или власти Ирана в значительной степени несут ответственность за эскалацию ситуации на Ближнем Востоке после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Примерно 42% респондентов считают, что в значительной степени за рост напряженности ответственен Израиль, а 18% - что США.

38% опрошенных поддерживают поставку Вашингтоном оружия Израилю, столько же критикуют ее. Около 35% респондентов выступили в поддержку финансовой помощи Израилю, 42% - против нее.