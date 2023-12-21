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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Honda отзовет 2,5 млн автомобилей в США из-за риска отказа топливного насоса

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Honda Motor Co. отзывает около 2,5 млн автомобилей из-за риска отказа топливного насоса, говорится в сообщении Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Кампания затрагивает ряд моделей самых популярных машин японского автопроизводителя, такие как Honda Accord, Civic, CR-V, HR-V, Ridgeline и Odyssey, а также несколько моделей Acura. В этих автомобилях могут деформироваться детали топливного насоса, что делает невозможным подачу топлива и приводит к остановке двигателя во время движения автомобиля.

Для решения проблемы автодилеры бесплатно заменят детали топливного насоса.

Днем ранее Honda отозвала 106,03 тыс. гибридных автомобилей CR-V в связи с угрозой возгорания, вызванного перегревов кабеля аккумулятора или коротким замыканием из-за отсутствия предохранителя, что может привести к травмам. Отзыв затрагивает машины, выпущенные в период 2020-2022 гг.

Котировки акций Honda снизились на 2,9% по итогам торгов в четверг. Рыночная стоимость автопроизводителя за последние три месяца упала почти на 18%, в то время как фондовый индекс Nikkei 225 прибавил около 2%.

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