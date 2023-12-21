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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Турецкий ЦБ ожидаемо повысил ключевую ставку на 2,5 п.п. до 42,5%

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Центральный банк Турции на заседании в четверг ожидаемо поднял ключевую процентную ставку на 2,5 процентного пункта (п.п.).

Ставка по семидневным операциям РЕПО была увеличена до 42,5% годовых с 40%, говорится в сообщении ЦБ.

Подъем совпал с консенсус-прогнозом, который приводит Trading Economics.

Нынешний уровень ставки является максимальным с марта 2003 года. С июня текущего года она была увеличена семь раз подряд в совокупности на 34 п.п. в рамках борьбы с инфляцией.

ЦБ рассчитывает завершить цикл подъема ставок в ближайшее время, поскольку их нужный уровень для обеспечения дезинфляции почти достигнут.

Инфляция в Турции в ноябре ускорилась до 62% в годовом выражении и достигла максимума за 11 месяцев, согласно данным Статистического института страны (Turkstat). В октябре рост цен составлял 61,4%.

При этом динамика инфляции по-прежнему соответствует прогнозам ЦБ.

Турецкая нацвалюта дешевеет после заседания центробанка. Курс составляет 29,1607 лиры/$1 по сравнению с 29,1333 лиры/$1 по итогам торгов в среду.

Турция
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