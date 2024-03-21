Турецкий ЦБ поднял ставку на 500 базисных пунктов - до 50% годовых

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Центробанк Турции повысил ключевую процентную ставку на 500 базисных пунктов по итогам заседания в четверг и дал понять, что продолжит ужесточать политику в случае дальнейшего усиления инфляции.

Ставка по семидневным операциям РЕПО поднята до 50% годовых с 45%, говорится в сообщении ЦБ.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал, что ставка будет сохранена на прежнем уровне.

Турецкий ЦБ вернулся к циклу ужесточению политики после февральской паузы.

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