ЕК выплатила Украине последние 1,5 млрд евро из 18 млрд макрофинансовой помощи ЕС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила в четверг о выплате Украине последнего транша макрофинансовой помощи в 1,5 млрд евро в рамках пакета в 18 млрд евро на 2023 год.

"Сегодня мы разблокировали окончательную выплату макрофинансовой помощи Украине в размере 1,5 млрд евро с начала года, в результате чего общая сумма составила 18 млрд евро за весь год. (...) Нам необходимо продолжать поддерживать Украину, чтобы обеспечить ее экономическую стабильность, реформировать и восстановить. Вот почему мы прилагаем все усилия, чтобы найти соглашение по нашему предложению о выделении Украине 50 млрд евро в период со следующего года до 2027 года", - заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

В сообщении Еврокомиссии отмечается, что эта поддержка "поможет Украине продолжать выплачивать зарплаты и пенсии, а также поддерживать работу основных государственных служб, таких как больницы, школы и жилье для переселенцев". Это также позволит Украине "обеспечить макроэкономическую стабильность и восстановить критически важную инфраструктуру" – энергетическую, системы водоснабжения, транспортные сети, дороги и мосты.

В документе уточняется, что этот платеж произошел после того, как 14 декабря ЕК констатировала, что "Украина успешно выполнила согласованные политические условия и требования к отчетности, которые направлены на обеспечение прозрачного и эффективного использования средств".

По мнению Еврокомиссии, "Украина достигла заметного прогресса в повышении макрофинансовой стабильности благодаря совершенствованию системы банкротства и неплатежеспособности, а также в укреплении верховенства права, например, путем усиления независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры".

В Брюсселе напоминают, что в целом с начала военных действий на Украине помощь ЕС этой стране и украинцам составляет почти 85 млрд евро. Это включает в себя финансовую, гуманитарную, чрезвычайную бюджетную и военную поддержку со стороны Евросоюза, государств-членов и европейских финансовых институтов, а также ресурсы, предоставленные для помощи государствам-членам в удовлетворении потребностей украинских беженцев на их территориях.

Еврокомиссия предложила 20 июня 2023 года создать специальный фонд, обеспечивающий предсказуемую и гибкую помощь Украине на период 2024-2027 годов на общую сумму до 50 млрд евро.