В результате стрельбы в центре Праги погибли десять человек

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Стрельба в центре чешской столицы привела в четверг к гибели нескольких человек, сообщают европейские СМИ со ссылкой на полицию.

По данным полицейских, стрельба произошла в университете. Стрелок ликвидирован.

Изначально стражи порядка не уточняли число погибших. Позже пражские спасатели сообщили, что, по их данным, погибли десять человек.

Также поступают сообщения, согласно которым несколько человек получили ранения.