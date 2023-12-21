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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

В результате стрельбы в центре Праги погибли десять человек

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Стрельба в центре чешской столицы привела в четверг к гибели нескольких человек, сообщают европейские СМИ со ссылкой на полицию.

По данным полицейских, стрельба произошла в университете. Стрелок ликвидирован.

Изначально стражи порядка не уточняли число погибших. Позже пражские спасатели сообщили, что, по их данным, погибли десять человек.

Также поступают сообщения, согласно которым несколько человек получили ранения.

Прага Чехия
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