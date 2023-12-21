Число погибших при стрельбе в Праге превысило 15 человек

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Более 15 человек погибли при стрельбе в университете в центре столицы Чехии, сообщают европейские СМИ со ссылкой на местную полицию.

Еще 24 человека получили ранения.

По данным полиции, нападавшим был 24-летний студент университета. Согласно заявлению полиции, он решил открыть стрельбу из желания подражать людям, совершившим подобные нападения в других странах.

Глава МВД Чехии Вит Ракушан заявил, что "нет свидетельств, которые указывали бы, что преступление связано с международным терроризмом".