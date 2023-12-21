Число базовых станций 5G в Китае превысило 3,28 млн к концу ноября

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Количество базовых станций сетей связи нового поколения 5G в Китае превысило 3,28 млн к концу ноября, сообщило министерство промышленности и информатизации страны.

Таким образом, на них приходилось 28,5% общего количества базовых станций мобильной связи в стране по сравнению с 28,1% месяцем ранее.

Число пользователей мобильных телефонов с поддержкой технологии 5G у трех крупнейших операторов - China Mobile, China Telecom, China Unicom - достигло 771 млн против 754 млн на конец октября и 560,6 млн на конец 2022 года, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа". При этом общее количество абонентов у этих компаний составляет 1,73 млрд.

На конец прошлого года в стране насчитывалось более 2,31 млн базовых станций 5G.