Президент Нацбанка Молдавии отправлен в отставку

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Парламент Молдавии отправил в отставку президента Национального банка (НБМ) Октавиана Армашу.

За это решение единогласно проголосовал 81 депутат ( из 101 депутата парламента) от правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) и оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС).

Решение принято по итогам парламентских слушаний о краже миллиарда долларов из банковской системы. Парламент обвинил Армашу в "саботаже" и "препятствовании расследованию" кражи, совершенной в 2014 году из банковской системы Молдавии.

В ходе слушаний председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан отметил, что парламент сделал соответствующие выводы о действиях/бездействии руководства НБМ в лице президента Армашу: саботаж процесса возвращения активов; прием на работу и сохранение в должности лиц, причастных к банковскому мошенничеству; препятствование расследованию кражи миллиарда.

Мариан также подчеркнул, что "некоторые ответственные лица в НБМ занимаются "протекцией бенефициаров мошенничества". По его словам, руководство Нацбанка не предприняло ничего в отношении сотрудников, которые в том числе свидетельствовали в суде в пользу скрывающегося от молдавского правосудия бизнесмена Илана Шора (заочно приговорен к 15 годам лишения свободы по делу о краже миллиарда евро из банков страны).

"Руководство НБМ неоднократно игнорировало запросы следственных органов по делу о банковском мошенничестве. Данные факты зафиксированы в отчете Генеральной прокуратуры от 22 марта 2022 года, адресованном Высшему совету безопасности, а также в последнем ответе, полученном из прокуратуры 5 декабря 2023 года. Упоминаются трудности в сотрудничестве, ограниченный доступ к информации и реестрам, в том числе электронным. Из-за этого Антикоррупционной прокуратуре пришлось прибегнуть к жестким мерам обысков и принудительному изъятию доказательств у НБМ и его сотрудников", - заявил депутат.

Он сообщил также, что, согласно документам, представленным прокуратурой, руководство Нацбанка отказалось проверить информацию, представленную в отчете Kroll-2; отказалось проводить внутренний аудит сотрудников, особенно тех, кто отвечал за банковский надзор в период банковского мошенничества; несколько раз отказывалось предоставить специалистов для оказания помощи следственной группе; передавало фрагментированную информацию при наличии признаков сокрытия.

В ходе слушаний Армашу заявил, что "в расследовании банковского мошенничества руководство НБМ действует в соответствии с законодательством". Он опроверг обвинения в том, что "Нацбанк препятствует расследованию", причастные к краже денег сотрудники НБМ продолжают работать в банке, а Нацбанк оплачивает им услуги адвокатов.

"Мы открыты для сотрудничества и готовы предоставить необходимые документы. Мы всегда реагировали на запросы прокуроров. В то же время мы никого не можем уволить только за то, что сотрудник работал в период банковского мошенничества - даже если он проходит по уголовному делу. Никаких запросов от прокуроров на этот счет не поступало, а у нас нет законодательной базы", - подчеркнул президент Амашу.

Согласно законодательству, президента НБМ можно отправлять в отставку двумя третями голосов депутатов (67 из 101).

Армашу был назначен президентом НБМ в 2018 году сроком на семь лет.