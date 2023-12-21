Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Президент Нацбанка Молдавии отправлен в отставку

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Парламент Молдавии отправил в отставку президента Национального банка (НБМ) Октавиана Армашу.

За это решение единогласно проголосовал 81 депутат ( из 101 депутата парламента) от правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) и оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС).

Решение принято по итогам парламентских слушаний о краже миллиарда долларов из банковской системы. Парламент обвинил Армашу в "саботаже" и "препятствовании расследованию" кражи, совершенной в 2014 году из банковской системы Молдавии.

В ходе слушаний председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан отметил, что парламент сделал соответствующие выводы о действиях/бездействии руководства НБМ в лице президента Армашу: саботаж процесса возвращения активов; прием на работу и сохранение в должности лиц, причастных к банковскому мошенничеству; препятствование расследованию кражи миллиарда.

Мариан также подчеркнул, что "некоторые ответственные лица в НБМ занимаются "протекцией бенефициаров мошенничества". По его словам, руководство Нацбанка не предприняло ничего в отношении сотрудников, которые в том числе свидетельствовали в суде в пользу скрывающегося от молдавского правосудия бизнесмена Илана Шора (заочно приговорен к 15 годам лишения свободы по делу о краже миллиарда евро из банков страны).

"Руководство НБМ неоднократно игнорировало запросы следственных органов по делу о банковском мошенничестве. Данные факты зафиксированы в отчете Генеральной прокуратуры от 22 марта 2022 года, адресованном Высшему совету безопасности, а также в последнем ответе, полученном из прокуратуры 5 декабря 2023 года. Упоминаются трудности в сотрудничестве, ограниченный доступ к информации и реестрам, в том числе электронным. Из-за этого Антикоррупционной прокуратуре пришлось прибегнуть к жестким мерам обысков и принудительному изъятию доказательств у НБМ и его сотрудников", - заявил депутат.

Он сообщил также, что, согласно документам, представленным прокуратурой, руководство Нацбанка отказалось проверить информацию, представленную в отчете Kroll-2; отказалось проводить внутренний аудит сотрудников, особенно тех, кто отвечал за банковский надзор в период банковского мошенничества; несколько раз отказывалось предоставить специалистов для оказания помощи следственной группе; передавало фрагментированную информацию при наличии признаков сокрытия.

В ходе слушаний Армашу заявил, что "в расследовании банковского мошенничества руководство НБМ действует в соответствии с законодательством". Он опроверг обвинения в том, что "Нацбанк препятствует расследованию", причастные к краже денег сотрудники НБМ продолжают работать в банке, а Нацбанк оплачивает им услуги адвокатов.

"Мы открыты для сотрудничества и готовы предоставить необходимые документы. Мы всегда реагировали на запросы прокуроров. В то же время мы никого не можем уволить только за то, что сотрудник работал в период банковского мошенничества - даже если он проходит по уголовному делу. Никаких запросов от прокуроров на этот счет не поступало, а у нас нет законодательной базы", - подчеркнул президент Амашу.

Согласно законодательству, президента НБМ можно отправлять в отставку двумя третями голосов депутатов (67 из 101).

Армашу был назначен президентом НБМ в 2018 году сроком на семь лет.

Молдавия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РФ упростила получение своего паспорта для граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии

США и Дания подписали соглашение о допуске военных США на датские базы

США и Дания подписали соглашение о допуске военных США на датские базы

Число погибших при стрельбе в Праге превысило 15 человек

Что произошло за день: четверг, 21 декабря

В результате стрельбы в центре Праги погибли десять человек

Стрельба произошла в центре Праги

Стрельба произошла в центре Праги

Ангола объявила о выходе из ОПЕК

Ангола объявила о выходе из ОПЕК

Орбан допустил, что ЕС сможет обойти вето Венгрии на помощь Украине

Орбан допустил, что ЕС сможет обойти вето Венгрии на помощь Украине
Военная операция на Украине

Герасимов оценил в 160 тыс. человек потери ВСУ при проваленном контрнаступлении

Герасимов оценил в 160 тыс. человек потери ВСУ при проваленном контрнаступлении

Танкеры с российской нефтью застряли по пути в Индию

Танкеры с российской нефтью застряли по пути в Индию
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });