Экс-министр финансов Румынии возглавил Нацбанк Молдавии

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Парламент Молдавии утвердил кандидатуру экс-министра финансов Румынии Анки Драгу на должность главы Национального банка Молдавии, сообщил глава парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам, депутат правящей партии "Действие и солидарность" Раду Мариан.

Драгу занимала пост главы Минфина Румынии с 2015 по 2017 год. С 1996 по 2001 год Драгу работала в Национальном банке Румынии, а с 2001 по 2013 год - в Международном валютном фонде.

C 2020 года является сенатором (верхняя палата румынского парламента).

Согласно молдавскому законодательству, главой Нацбанка страны может быть только гражданин Молдавии. Президент Молдавии Майя Санду 21 декабря подписала декрет о предоставлении Драгу гражданства Молдавии. В пятницу спикер парламента Игорь Гросу предложил утвердить Драгу новой главой центробанка.

Как сообщалось ранее, 21 декабря парламент Молдавии отправил в отставку прежнего главу Нацбанка Октавиана Армашу. За это решение проголосовал 81 депутат (из 101 депутата парламента) от правящей партии "Действие и солидарность" и оппозиционного Блока коммунистов и социалистов.

Решение принято по итогам парламентских слушаний о краже $1 млрд из банковской системы страны в 2014 году. Парламент обвинил Армашу в "саботаже" и "препятствовании расследованию" кражи.

Процедуру отставки Армашу раскритиковали в МВФ. "Слушания и принятие решения прошли очень быстро, что вызвало обеспокоенность по поводу надлежащей правовой процедуры: надлежащего и тщательного профессионального и юридического расследования и оценки", - заявило представительство МВФ в Молдавии.

Армашу был назначен президентом Нацбанка в 2018 году сроком на семь лет.