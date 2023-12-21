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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Франция организует начальную подготовку украинских военных пилотов

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Французское министерство вооруженных сил объявило, что Франция обеспечит "начальную подготовку" для украинских военных пилотов перед тем, как они продолжат обучение в других союзных Киеву странах.

"Первые пилоты прибудут в начале 2024 года", - цитирует в четверг газета Le Figaro итоговый за 2023 год документ оборонного ведомства о поддержке Украины.

Газета напоминает, что президент Эммануэль Макрон 15 мая в интервью телеканалу TF1 сообщил о планах подготовки украинских пилотов в сотрудничестве с другими европейскими странами, пообещав скорое начало такого обучения. Семь месяцев спустя, отмечает издание, конкретизировались практические аспекты этого заявления, в частности потому, что в июле США дали свое согласие на поставки Киеву многофункциональных истребителей F-16.

Le Figaro уточняет, что подготовка украинских пилотов для F-16 странами НАТО началась еще в июне 2023 года. Со своей стороны, Франция, не обладающая этим типом самолетов, приступила в начале года к обучению украинского "военного авиационного персонала", но не пилотов, на истребителях Mirage 2000.

Министерство вооруженных сил указывает, что классическая по нормам Франции начальная подготовка пилотов как теоретическая, так и практическая, должна осуществляться на базе ВВС 701 в городе Салон-де-Прованс, где располагается Центр начальной военной авиационной подготовки (CFAMI).

Затем продолжение обучения проходит, как правило, в городе Коньяк, где курсанты будут летать на тренировочных самолетах.

По данным французской газеты, такая начальная подготовка рассчитана на украинских пилотов, не имеющих опыта управления истребителями. Например, речь идет о пилотах гражданской авиации, решивших переобучиться для боевых действий. Теперь им понадобятся военные навыки, такие как патрулирование, полеты на небольшой высоте, использование радарной техники и другое, объясняет французская сторона.

Украинские пилоты истребительной авиации будут непосредственно обучаться на F-16, так как они уже владеют правилами воздушного боя и обладают другими навыками военных летчиков.

Те, кто пройдут начальную подготовку, будут в дальнейшем обучаться управлению F-16, в частности на военно-воздушной базе Фетешти в Румынии, где разместят международный учебный центр в начале 2024 года.

Франция Украина
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