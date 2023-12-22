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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Нидерланды начали готовить 18 истребителей F-16 для поставок Украине

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Нидерландов приняло решение подготовить 18 истребителей F-16 для последующей передачи Киеву. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Марк Рютте в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Сегодня я проинформировал президента Зеленского о решении нашего правительства подготовить 18 истребителей F-16 для поставок на Украину", - написал Рютте в соцсети X.

При этом он уточнил, что для осуществления передачи истребителей нужно еще выполнить ряд условий.

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"Помимо разрешения на экспорт, для реализации поставок необходимо также соответствовать ряду других критериев, включая требования к персоналу и инфраструктуре", - отметил он.

В начале ноября министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что командование нидерландских ВС отправило пять истребителей F-16 на авиабазу в Фетешти в Румынии для обучения пилотов с Украины. Это первые истребители F-16, которые Нидерланды отправили для подготовки украинских летчиков.

В октябре шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что в украинские ВВС первые самолеты F-16 могут поступить не ранее весны 2024 года. Остин добавил, что США возглавят коалицию стран, которые помогут Украине воссоздавать собственные военно-воздушные силы. По его словам, Дания и Нидерланды также будут работать над этим в составе коалиции.

F-16 – американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, эксплуатируют с 1978 года. Считается самым массовым истребителем четвертого поколения, всего построено более 4,6 тыс. самолетов, состоит на вооружении 25 стран, активно использовался в операции НАТО против Югославии и конфликтах на Ближнем Востоке.

Нидерланды Украина F-16
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