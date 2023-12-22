Правительство рассмотрит выделение ФРП субсидий из резервного фонда до конца 2023 года

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Фонд развития промышленности (ФРП) до конца текущего года получит дополнительные субсидии из резервного фонда. Как сообщила пресс-служба правительства РФ, соответствующий вопрос будет рассмотрен на заседании кабмина в эту пятницу.

"Проект распоряжения направлен на оказание поддержки промышленным предприятиям в рамках реализации ими инвестиционных проектов", - говорится в сообщении.

Предполагается, что в 2023 году ФРП суммарно будет докапитализирован на 75 млрд рублей. Из них 27,2 млрд рублей уже были выделены, еще 47,8 млрд должны поступить до конца 2023 года, уточняли на этой неделе "Интерфаксу" в Минпромторге РФ.

ФРП создан в 2014 году на базе Российского фонда технологического развития для финансирования проектов, направленных на производство высокотехнологичной продукции, импортозамещение, лизинг оборудования, цифровизацию производств и других проектов. Фонд предоставляет целевые займы под 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 млн до 5 млрд рублей. ФРП также совместно с региональными фондами развития промышленности (РФРП) финансирует проекты, которым требуются займы до 200 млн рублей, в соотношении 90% (федеральные средства) на 10% (средства регионов).