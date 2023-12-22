Розничные продажи в Великобритании в ноябре выросли сильнее прогноза

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Великобритании в ноябре увеличились на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом говорится в отчете Национального статистического управления (ONS).

Это максимальные темпы прироста с января текущего года.

Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный подъем – на 0,4%, по данным Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в октябре розничные продажи не изменились, в то время как ранее сообщалось о снижении на 0,3%.

Продажи в продуктовых магазинах в прошлом месяце выросли на 0,8% м/м. Реализация товаров в непродуктовых торговых точках увеличилась на 2,3%, что обусловлено активизацией покупателей в рамках "черной пятницы". Продажи автомобильного топлива повысились на 0,6%.

Розничные продажи в Великобритании в ноябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года выросли на 0,1%. В октябре, по уточненным данным, они упали на 2,5%, а не на 2,7%, как было объявлено ранее.

Розничные продажи без учета автомобильного топлива в ноябре поднялись на 1,3% относительно предыдущего месяца и на 0,3% к тому же месяцу 2022 года.