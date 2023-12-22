Tesla запустила в Шанхае проект гигафабрики по производству накопителей энергии

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Tesla официально запустил в Шанхае новый проект – гигафабрику, которая будет на начальном этапе производить 10 тыс. накопителей энергии Megapack в год, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на заявление компании.

Церемония подписания соглашения о приобретении земли для реализации проекта состоялась в пятницу утром в Шанхае.

Строительство предприятия в зоне свободной торговли Шанхая планируется начать в первом квартале 2024 года, запуск производства намечен на четвертый квартал. Продукция, выпущенная на гигафабрике, будет продаваться по всему миру.

Вице-президент Tesla Тао Линь заявил в интервью агентству, что предприятие является "важной вехой оптимизации глобальной производственной схемы компании".

Megapack – это аккумулятор для накопления энергии и поддержания энергообеспечения, его использование способствует стабильности электросетей и предотвращает перебои в их работе, говорится на сайте Tesla. Объем 10 тыс. Megapack эквивалентен почти 40 ГВт.ч электроэнергии.

Завод Tesla в Шанхае в январе-ноябре выпустил свыше 850 тыс. электромобилей, что на 30% превысило показатель за аналогичный период прошлого года. Всего с момента запуска в 2019 году на предприятии было произведено более 2 млн машин. Выпущенные здесь машины продаются в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в странах Европы и Северной Америки.